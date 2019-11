Futebol Marcelo Lomba recebe advertência em julgamento no STJD e fica liberado para enfrentar o Goiás

26 de novembro de 2019

Goleiro foi julgado por conta do lance de expulsão no último clássico Grenal Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Em julgamento pela 2ª Comissão Disciplinar, do STJD (Superior de Justiça Desportiva), o goleiro do Inter Marcelo Lomba foi apenas advertido, por conta do lance de expulsão no último clássico Grenal, válido pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o arqueiro está liberado para estar em campo, nesta quarta-feira, contra o Goiás, e também no restante do torneio nacional.

Lomba havia sido denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê “praticar jogada violenta”. A pena, em caso de condenação, poderia chegar de um a seis jogos de suspensão.

Decisivo contra o Fortaleza, Marcelo Lomba fala sobre a defesa no lance de pênalti

Com a liberação do camisa 12, o técnico Zé Ricardo tem um problema a menos para escalar o time nesta quarta-feira, diante do Goiás. Rodrigo Lindoso, Rafael Sobis e William Pottker são baixas certas na equipe, que recebe o clube goiano, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

