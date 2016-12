Marcelo Serrado e Marcos Veras se beijam em premiaÃ§Ã£o

Marcelo Serrado e Marcos Veras protagonizaram um beijão no palco da premiação “Men of the Year”, promovida pela revista GQ, no Copacabana Palace, no Rio, na noite de quinta-feira (1). O ator e o humorista eram os anfitriões da noite e repetiram o gesto de Bruno Gagliasso e João Vicente de Castro, que também se beijaram na edição do ano passado da mesma premiação.

“A gente sempre fica com uma impressão que o preconceito vai diminuir, e o que a gente percebeu este ano é que as pessoas ficaram mais intolerantes, mais raivosas na internet, a ponto de ficarem mais preconceituosas. Aí virei pro Serrado no camarim: ‘As pessoas continuam com preconceito com raça, sexo, religião. Vamos beijar de novo? Vamos repetir este gesto?’ e rolou de última hora”, disse Veras em entrevista ao site da GQ.

