Notas Mundo Marinheiro abre fogo e mata duas pessoas em Pearl Harbor

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Um marinheiro abriu fogo na base naval de Pearl Harbor, no Havaí, e matou duas pessoas, antes de cometer suicídio. As duas vítimas fatais eram funcionários civis do Departamento de Defesa. Um terceiro civil está ferido, mas em condição estável, em um hospital. O ataque aconteceu três dias antes do 78º aniversário do ataque japonês a Pearl Harbor.

