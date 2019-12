Notas Brasil Matrícula no ensino médio público registra queda de 4%

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

As matrículas no ensino médio em escolas públicas no Brasil caíram em 2019 e tiveram o pior desempenho entre todas as etapas do ensino básico em relação ao verificado no ano passado, segundo o Censo Escolar. Foram 6.192.819 alunos matriculados no ensino médio. O número é 4,34% inferior ao registrado em 2018.

