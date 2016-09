Médica 10 anos mais nova teria causado separação de William Bonner e Fátima Bernardes

Dias após anunciarem a separação pelo Twitter, William Bonner, 52 anos, e Fátima Bernardes, 53 anos, seguem dando o que falar nas redes sociais.

Há meses com problemas no casamento de 26 anos, as brigas conjugais seriam as responsáveis pela licença tirada por Fátima de seu programa “Encontro”, no último mês de março, de acordo com a revista “Veja Rio”.

Desmetindo suposições de que uma outra jornalista seria a pivô do divórcio, amigos do casal disseram à revista que uma médica estaria por trás da separação. De acordo com informações, ela é casada e teria 10 anos a menos que Bonner.

Comentários