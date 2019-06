Uma menina de seis anos morreu após ser picada por um escorpião no domingo (16), em Euclides da Cunha Paulista, no oeste do Estado de São Paulo. A menina Stefanne Rayane Muniz Santana brincava no quintal de casa quando pisou no bicho e sofreu a picada, segundo os parentes. A mãe da criança, Fernanda Santana, viu a filha chorando e constatou a presença do aracnídeo.

Deixe seu comentário: