Menino de 4 anos e tio morrem na tentativa de fugir de incêndio em Portugal

go Rosário, de quatro anos, e o tio, Sidel Belchior, de 37 anos, morreram, na noite de sábado (17), em um acidente de carro ao tentar escapar do incêndio que atinge Pedrógão Grande, na região de Leiria, no centro de Portugal.

O carro em que eles estavam se envolveu em um acidente com outro veículo, em Nodeirinho. O tio, o sobrinho e o motorista do outro carro ainda conseguiram deixar o veículo, mas uma árvore em chamas caiu na estrada e eles não conseguiram escapar, segundo o jornal português “Diário de Notícias”.

No último balanço divulgado na manhã deste domingo (18), 61 pessoas morreram e 54 ficaram feridas, de acordo com a mídia portuguesa. O incêndio já é considerado uma das maiores tragédias dos últimos 50 anos no país. Sobreviventes relatam cenas de desespero e dizem que as chamas se espalharam rapidamente.