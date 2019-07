Mercado Público sedia evento de gastronomia em agosto

Em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), o Sebrae/RS realiza o 6° Encontro de Negócios na cadeia produtiva de Alimentos e Bebidas – edição Sabores do Rio Grande do Sul. O evento gratuito e aberto ao público ocorrerá no dia 7 de agosto, com programação das 10h até as 18h30, no mezanino do Mercado Público de Porto Alegre.

O objetivo da iniciativa é aproximar os elos da cadeia produtiva de alimentos e bebidas do estado, além de promover parcerias, interação comercial e oportunidades no mercado gastronômico. Estarão presentes 40 empresas integrantes dos projetos orgânicos, bebidas e alimentos premium, além de vinícolas e casas de carnes especiais que irão apresentar seus produtos.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, afirma que pretende aproximar o produtor de potenciais compradores e clientes, além de estimular novas parcerias no setor econômico. “O encontro representa uma oportunidade para fazer negócio não só na Capital, mas em todo o Estado”, salienta ele.

Confira a programação:

10h – Abertura

10h às 18h30 – Feira de Negócios: uma oportunidade para aproximar as empresas de potenciais compradores e clientes, além de parcerias através de networking;

Espaço Orgânicos – Produtos orgânicos diversos;

Espaço Carnes Premium – Produtores e casas de carnes especiais;

Espaço Bebidas Premium – Cervejarias e cachaçarias artesanais;

Espaço Multissetorial – Móveis, serviços, equipamentos e tecnologia;

Espaço Vinhos e Sucos do Brasil – Vinícolas e indústrias de sucos.

Programação simultânea:

11h – Palestra Empreendedorismo Inovador: A indústria da Criatividade e da Transformação do Alimento

André Pinheiro Machado – Sócio Proprietário da Ristretto Grãos e Gastronomia (Passo Fundo/RS)

15h – Palestra Gastronomia artesanal: a valorização das receitas simples e a atenção aos ingredientes locais

Chef Giuseppe Giudizi – Sócio Proprietário no Il Rifúgio del Gourmet (Caxias do Sul/RS)

18h – Encerramento

