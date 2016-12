Messi e Antonella se casarão no ano que vem

Lionel Messi e Antonella Roccuzzo se casarão no próximo ano. “A data dependerá do calendário dos jogos do Barça e do desempenho da equipe na Liga dos Campeões da Europa”, conforme revelou a fonte ligada ao jogador argentino.

Messi, 29 anos, e Antonella, de 28, se conheceram em Rosario (Argentina), cidade em que ambos nasceram. O casal já tem dois filhos, Thiago, 4 anos, e Mateo, 1.

Após a veiculação da notícia, em primeiramente pelo jornalista Juan Pablo Varsky, da Radio Metro, o jogador e a noiva receberam inúmeras mensagens de parabéns.

Comentários