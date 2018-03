Messi revelou que parou de comer doces para acabar com os vômitos em campo

Lionel Messi conseguiu superar um dos problemas que acompanharam sua carreira: os enjoos dentro de campo. O craque do Barcelona e da seleção argentina revelou que cortou doces e refrigerantes após consulta médica para parar de vomitar durante os jogos, algo que se tornou comum nos últimos anos.

“Dos 22 aos 24 anos tinha uma alimentação muito ruim. Comia chocolates, alfajores e refrigerantes. Agora como de tudo, mas de forma regulada e melhorei. Disseram que os vômitos podiam ser causados por vários problemas, mas no m parou e eu estou bem”, contou Messi em entrevista ao canal argentino America TV.

O jogador também comentou sobre a situação da Argentina atualmente, mesmo morando longe. “Eu sofro (pelos argentinos) pela situação do país, pela insegurança. Penso em voltar a Rosário e desfrutar de minha cidade, mas me preocupa a insegurança. Roubos há em todos os lugares do mundo, mas na Argentina pode acontecer algo pior (latrocínio). Sei que há muitos mais problemas no país, mas esse é o pior.”

