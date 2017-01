Mil homens das Forças Armadas atuarão em presídios, diz ministro da Defesa

Na terça-feira (17), o governo anunciou, em meio à crise no sistema prisional, que as Forças Armadas poderão ser empregadas para fazer varreduras para buscar armas e drogas em cadeias, caso a operação seja solicitada pelos governos estaduais.

Segundo Jungmann, as Forças Armadas estarão prontas para as missões nos presídios em oito ou dez dias. Isso não significa, de acordo com o ministro, que as operações vão começar dentro desse período. “Nós estaremos em condições operacionais, não é que iniciaremos as operações, mas dentro de oito ou dez dias estaremos, em termos operacionais, prontos”, afirmou. (AG)