Milhares de pessoas assistem a uma mulher morrer ao vivo em transmissão no Facebook e não ajudam

Uma mulher que usava o Facebook Live para fazer uma espécie de reality show de sua vida particular morreu durante uma transmissão e nenhuma das milhares de pessoas que assistiam o vídeo fez algo para ajudá-la. O fato aconteceu no Arkansas, Estados Unidos, chocou a família de Keiana Herndon, 25 anos.

No momento da morte, ela estava com o filho mais novo, Rylle, de 1 ano. Após a jovem começar a passar mal, o número de pessoas que assistiam a transmissão subiu de cerca de 20 para milhares de espectadores. “É inacreditável que alguém possa ficar sentado e ver alguém dar seu último suspiro, sem fazer nada”, desabafou o pai da jovem. O vídeo do episódio foi retirado do ar.

As imagens mostravam Keiana cantando e respondendo a comentários de amigos, enquanto Rylle brincava, até que começou a suar muito e desmaiou por volta do sétimo minuto do vídeo.

