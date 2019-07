Os militares no poder no Sudão anunciaram nesta quarta-feira (24) a detenção de um general e vários membros do poderoso NISS (Serviço Nacional de Inteligência e Segurança), e de dirigentes políticos, todos eles supostamente envolvidos em um golpe de Estado desbaratado em 11 de julho. Entre eles, o general Hachim Abdel Mottalib, chefe do Estado-maior, e até mesmo agentes do NISS.

