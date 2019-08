Ministro da Educação manda documento com erros de português

Algo um tanto quanto inusitado aconteceu com o ministro da Educação nessa sexta-feira (30). Ao enviar um ofício para o ministro da Economia, Paulo Guedes, Abraham Weintraub cometeu erros crassos de português. No ofício, ele explica que as verbas previstas para a Educação em 2020 são insuficientes e alerta para o risco de “paralização”. Além disso, o ministro também cita “suspenção” de pagamentos. A grafia correta das palavras é paralisação e suspensão.

O texto tinha o objetivo de pedir mais recursos para a educação. Weintraub afirma no documento de oito páginas que o orçamento previsto, de R$16,2 bilhões, é menor do que o necessário para a manutenção das atividades da pasta, e pede um acréscimo de R$9,8 bilhões. O ministro ainda detalha quais atividades podem ser paralisadas, caso não haja aumento de verbas previstas. Entre elas estão obras da Educação Básica, Programas de Bolsa-Permanência e Bolsa Prouni, Custeio das Universidades e Institutos e Concessão de Bolsas de Estudos no Ensino Superior.