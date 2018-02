Ministro Marun deixou sua mensagem de otimismo

Entre os painelistas do evento estava o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun. Impossibilitado de participar, por estar representando o presidente Michel Temer na transmissão de cargo do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, para o vice-governador Eduardo Moreira, mesmo assim Marun chegou ao litoral e após o evento deixou sua mensagem aos participantes: “A previdência continua sendo prioridade mas participei hoje de um combate sem tréguas ao banditismo que nos humilha, que ousa enfrentar nossas fronteiras, nossos presídios e parte de nosso território, que ousa nos matar. O presidente Michel Temer tomou uma decisão corajosa que faz com que esse combate ao banditismo seja prioridade. Saio daqui para visitar o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, quando poderei me inteirar dos temas tratados neste Fórum Os Caminhos do Rio Grande”.

