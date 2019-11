Futebol Missão dada, missão cumprida: Renato banca e Grêmio se garante na Libertadores de 2020

Por Redação O Sul * | 25 de novembro de 2019

Com gols de Everton e Pepê, o tricolor venceu o Palmeiras de virada e garantiu vaga na pré-Libertadores Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio já está classificado para a Copa Libertadores 2020! Com a vitória nos acréscimos sobre o Palmeiras, neste domingo, por 2 a 1, o tricolor garantiu, ao menos, vaga à fase de pré-Libertadores. Com a meta atingida, o grupo cumpre a promessa do técnico Renato Portaluppi, que afirmou que colocaria o time na competição continental do próximo ano.

Mesmo com a meta atingida, Renato já deixou claro que a equipe vai buscar a classificação direta na fase de grupos. Com a vitória em São Paulo, o time se manteve na quarta colocação, somando 59 pontos, três à frente do São Paulo, que está logo abaixo.

“Minha promessa é feita pelo conhecimento que tenho do meu grupo. Vocês falaram que o Grêmio já está na Libertadores. Mas nós queremos estar direto na fase de grupos. Vamos atrás desse objetivo”, declarou o comandante gremista.

🇧🇷🇪🇪 A 20ª participação do @Gremio na #Libertadores está garantida! Semifinalista neste ano, o time gaúcho se classificou para a edição 2020 da Copa. pic.twitter.com/ca3HJRHNb0 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 24, 2019

Depois dos três pontos conquistados, o Grêmio segue fora de Porto Alegre. De São Paulo, a delegação parte para Curitiba, onde na quarta-feira, enfrenta o Athletico-PR, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário