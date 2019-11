Futebol O Grêmio vence o Palmeiras por 2 a 1, garante vaga na Libertadores e título do Flamengo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Com gols de Everton e Pepê, o Grêmio venceu o time paulista neste domingo. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Divulgação Com gols de Everton e Pepê, o Grêmio venceu o time paulista neste domingo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Divulgação) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio enfrentou o Palmeiras na tarde deste domingo (24), no Allianz Parque, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu o time paulista por 2 a 1. Os gols foram assinalados por Everton e Pepê para os gremistas e Bruno Henrique, para os paulistas. Com o resultado, o Grêmio soma três pontos na competição, chegando a 59, na quarta posição.

A etapa inicial começou com os donos da casa mantendo maior controle do jogo. A primeira oportunidade no ataque foi adversária, com Dudu acionado na direita. Outra chance saiu aos 8 minutos, desta vez dos pés de Bruno Henrique, que pegou a sobra e mandou a gol, mas por sobre a meta.

Trocando passes e com maior posse de bola, o Palmeiras seguiu ameaçando, criando boas chances nos minutos seguintes da partida. Da direita, Dudu alçou na área e Thiago Santos subiu mais que a zaga, desviando, por sorte para fora. Mas o Grêmio conseguiu responder bem aos 17 minutos, com um jogada de escanteio. Alisson cruzou no segundo poste, Gustavo fez o corte e na sobra, o camisa 23 colocou novamente na área, mas fechado demais, facilitando a defesa de Weverton.

Passados 20 minutos, a partida ficou mais equilibrada. O Tricolor passou a buscar mais o ataque e trocar passes rápidos. Em uma das tentativas, Cortez fez uma enfiada de bola para a pequena área, mas a bola correu demais e se perdeu pela linha de fundo. Mas a equipe palmeirense respondeu e aos 28 minutos, da esquerda, Zé Rafael recebeu e finalizou, mas acabou travado.

Na reta final do primeiro tempo, a bola foi rebatida na intermediária, Geromel dividiu com marcador e a bola acabou nas mãos de Weverton, que fez a defesa com tranquilidade. O Palmeiras ainda ameaçou aos 43 minutos, com Dudu, que fez uma jogada individual pela direita e cruzou para Zé Rafael, mas o atacante não alcançou.

A etapa complementar seguiu equilibrada. Desta vez, a primeira chegada ao ataque foi gremista, com uma falta da intermediária, pela esquerda. Alisson colocou na área, Kannemann subiu para desviar, mas a defesa paulista afastou, aos 5 minutos do segundo tempo. Logo depois, Tardelli recebeu na meia-lua da grande área e rolou para Everton. O atacante recebeu, girou, mas a marcação conseguiu desarmá-lo.

A partida seguiu sem muitas chances claras para as duas equipes. O Grêmio tentou aos 15 minutos com Everton acionando Alisson na entrada da área, mas na finalização, o camisa 23 foi barrado pela marcação. Seguiram novas jogadas, e aos 20 minutos, Maicon teve uma boa chance, quando arriscou de fora da área, obrigando Weverton a defender. Logo em seguida, foi a vez de Cebolinha partir para o ataque com uma jogada individual, mas ele foi travado com um carrinho de Gustavo Gómez – pênalti. Na cobrança, Everton chutou no canto no canto direito da meta paulista, abrindo o placar, com 24 minutos jogados.

Próximo dos 30 minutos, o time paulista tentou o gol de empate com um chute de Bruno Henrique, que recebeu passe de Luiz Adriano, mas Paulo Victor defendeu no meio do gol. Outra chance saiu dos pés de Lucas Lima, que finalizou, mas a bola desviou na marcação e saiu pela linha de fundo. Mas aos 38 minutos, o Palmeiras empatou a partida também com gol de pênalti, assinalado por Bruno Henrique, que chutou no canto esquerdo de Paulo Victor.

Nos minutos finais, Everton fez uma boa jogada individual, passou por dois marcadores e acionou Pepê, mas a defesa se antecipou e tirou pela linha de fundo. Em resposta, os paulistas tentaram o gol da virada, mas o goleiro gremista defendeu.

Aos 48 minutos, o Tricolor voltou a frente no placar, com Pepê. Alisson recebeu e deu um bom passe para Pepê, que tocou por cima do arqueiro adversário, marcando o segundo gol gremista.

Equipe técnica

Palmeiras (1): Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Ramires), Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael (Willian) e Borja (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.

Cartões amarelos: Thiago Santos e Dudu

Gols: Bruno Henrique (38min/2ºT)

Grêmio (2): Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon (Michel), Matheus Henrique, Alisson, Luciano (Pepê) e Everton; Diego Tardelli (Patrick). Técnico: Renato Portaluppi.

Cartões amarelos: Pepê, Matheus Henrique e Tardelli (G)

Gols: Everton (24min/2ºT) e Pepê (48min/2ºT)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (trio Fifa de Goiás).

VAR: Wagner Reway (Fifa-GO).

