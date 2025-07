Futebol Vitória do Chelsea sobre o Palmeiras deixa ensinamentos ao Fluminense para as semifinais do Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

O principal ponto de atenção do técnico Renato Portaluppi terá que ser o meio-campo do Chelsea. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C)

A vitória de 2 a 1 do Chelsea sobre o Palmeiras traz duas notícias para o futebol brasileiro. A mais óbvia é a eliminação do time alviverde da Copa do Mundo de Clubes e, consequentemente, a ida dos ingleses à semifinal do torneio. A outra, porém, é capaz de transmitir certo otimismo para o Fluminense, agora único representante do Brasil na competição. Afinal, apesar do resultado, o cenário da partida deixou nítidas as fortalezas e as fraquezas do adversário do tricolor nesta terça-feira (8), às 16h, em Nova York.

O principal ponto de atenção do técnico Renato Portaluppi terá que ser o meio-campo do Chelsea. Foi por ali que o time do italiano Enzo Maresca começou a construir o placar contra o Palmeiras. Numa trinca formada pelo brasileiro Andrey Santos junto de Enzo Fernández e Cole Palmer em um esquema de 4-3-3, o time inglês foi melhor no primeiro tempo ao fazer valer a superioridade no setor. O alviverde, por sua vez, contava com Richard Rios e Emiliano Martínez como homens de mais pegada, enquanto Estêvão fechava um “quarteto” ofensivo com Facundo Torres, Allan e Vitor Roque.

Foi a partir desse raro momento de deslize tático de Abel Ferreira que o Chelsea abriu o placar. Livre na entrada da área, Cole Palmer recebeu ótimo passe do zagueiro Chalobah, driblou o zagueiro Micael e finalizou rasteiro no canto direito de Weverton. Apesar do gol, é bem abaixo da expectativa o Mundial de Clubes do camisa 10 inglês.

“Sorte”

Na segunda etapa, quando conseguiu detectar isso, Abel Ferreira passou a fechar mais o meio-campo com Facundo Torres e deixou Estêvão livre para atuar nas pontas. Agora rumo ao próprio Chelsea, o atacante foi o responsável pelo empate num golaço em jogada individual pela direita. Em sua última partida pelo Palmeiras, o jovem de 18 anos deu ótimo cartão de visitas ao futuro clube.

“Estou com o coração quebrado. Tenho muito orgulho de ter feito parte desse elenco. Eu e minha família agradecemos muito ao Palmeiras por tudo o que fizeram por nós. O clube vai estar sempre no meu coração. Espero que a torcida não esqueça de mim, porque nunca vou esquecer deles”, falou Estêvão.

O que foi fatal para o Palmeiras é que, quando vivia seu melhor momento no jogo com as jogadas do seu principal jogador Estêvão e a boa entrada de Paulinho, o Chelsea chegou ao gol da vitória em um momento de sorte. Após escanteio curto, Malo Gusto cruzou rasteiro e a bola desviou em Giay, o que tirou Weverton da jogada e deu a classificação ao time inglês.

Além da lamentação pela eliminação do Palmeiras, ficou de legado da partida um indicativo da estratégia que Renato Portaluppi pode utilizar contra o Chelsea. Sem Freytes e Martinelli, suspensos, o treinador pode espelhar o 4-3-3 do adversário para seguir com três volantes e aproveitar o espaço deixado entre os meias e os defensores do time inglês com mais um atacante junto de Arias e Cano. (Com informações do jornal Extra)

