8 de julho de 2025

O motivo alegado é para que os atletas e clubes façam uma “transição o mais rápido possível para os próximos compromissos”. (Foto: Reprodução)

Eliminado nas semifinais do Mundial de Clubes, Fluminense pegará o avião de volta para o Brasil para focar na disputa do Campeonato Brasileiro. Diferentemente do que acontece em Copa do Mundo, a competição de equipes não tem disputa de terceiro lugar. Ou seja, não veremos no fim de semana um duelo entre Tricolores e o derrotado entre PSG e Real Madrid.

Em nota, a Fifa confirmou que o torneio não terá disputa de terceiro. O motivo alegado é para que os atletas e clubes façam uma “transição o mais rápido possível para os próximos compromissos”.

Vale destacar, porém, que isso foi definido ainda antes do início da competição e não teve relação com os países de origem dos times semifinalistas.

O padrão das Copas do Mundo é que o duelo pelo terceiro lugar seja disputado um dia antes da final. Como a decisão do Mundial está marcada para o próximo domingo (13), os times eliminados nas semifinais seriam obrigados a ficar nos Estados Unidos até o fim da semana. Sem a disputa, podem retornar antes.

Brasileirão

Assim, o Fluminense retorna para o Brasil, e seu próximo desafio marcado é contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, no dia 17 de julho, no Maracanã. O torneio nacional retorna no próximo fim de semana, mas os cariocas, assim como o Palmeiras, eliminado nas quartas, não entram em campo ainda.

Pelo Mundial, os Estados Unidos ainda receberão mais duas partidas. Além de PSG e Real Madrid, pela semifinal, a grande decisão será disputada no domingo.

A trajetória do Fluminense na Copa do Mundo rendeu aproximadamente R$ 331,6 milhões para o clube, com três vitórias, uma derrota e dois empates.

Próxima edição

Quando será a próxima edição do Mundial de Clubes? A próxima edição do torneio será realizada em 2029. A Fifa ainda não definiu qual país receberá a competição. Vale lembrar que o campeão do torneio de 2025 não garante presença no campeonato de 2029.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já demonstrou publicamente o interesse de que o Brasil receba o Mundial de Clubes 2029. Dois anos antes, em 2027, o país receberá a Copa do Mundo Feminina.

