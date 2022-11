Rio Grande do Sul Leilão virtual do Detran gaúcho oferece mais de 300 veículos e sucatas nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Pregão está marcado para as 10h, com itens em depósitos de sete cidades gaúchas. (Foto: Divulgação)

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) promove, às 10h desta quarta-feira (23), mais um leilão de veículos e sucatas, de forma virtual. São mais de 300 veículos e sucatas disponíveis em Centros de Remoção e Depósito (CRD) de sete cidades: Arroio do Meio, Arvorezinha, Cruzeiro do Sul, Encantado, Guaporé, Lajeado e Nova Bassano.

Por meio do site credenciado leilaobutia.com.br, o público em geral pode arrematar 137 veículos com documentação (aptos para voltar à circulação), sem restrições policiais ou judiciais, desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

Dentre os disponíveis estão uma picape Volkswagen Saveiro 2010 com lance mínimo de R$ 2,6 mil e um automóvel Citroen Xsara Picasso 2003 a partir de R$ 1,3 mil. Já os Centros de Desmanche de Veículos (CDVs) credenciados pelo Detran-RS podem adquirir 165 itens para comércio das peças ou reciclagem.

Como funciona

No pregão virtual, o sistema é similar à modalidade presencial. O leiloeiro apresenta os lotes por meio de vídeo transmitido on-line e os interessados enviam seus lances também à distância. Vence quem fizer a maior oferta até o encerramento da sessão.

Também é oferecida a opção de pré-lance, por meio da qual o interessado pode apresentar proposta antes da abertura do leilão virtual: o respectivo lote começa então com preço mínimo a partir do maior lance já registrado. Caso não haja lance superior na hora do pregão, considera-se vencedor o licitante responsável pelo pré-lance de maior valor.

Alerta sobre golpes

O Detran gaúcho tem recebido relatos de golpes envolvendo falsos leilões em sites que utilizam a marca da autarquia e o endereço de seus credenciados. Com isso, tem reforçado o alerta para que sejam observados os cuidados necessários:

– Basear-se apenas por informações divulgadas em sites oficiais como detran.rs.gov.br ou estado.rs.gov.br.

– Se possível, agendar uma visita ao depósito (CRD) onde está o veículo para verificar pessoalmente as condições do item ofertado.

– Pesquisar em sites de reclamação e mídias sociais qualquer empresa que divulgue leilões desse tipo.

– Suspeitar de veículos que pareçam novos ou de concessionárias;

– Não fazer transferências bancárias. O pagamento dos valores é realizado por meio de guia própria de arrecadação, quitada em rede bancária conveniada. Somente o valor da comissão do leiloeiro é pago de forma específica, detalhada em edital.

– Em caso de golpe, comunicar o fato à Polícia Civil, por meio de boletim de ocorrência – presencialmente em uma delegacia da Polícia Civil ou por meio do site delegaciaonline.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

