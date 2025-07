Porto Alegre Moradores de Porto Alegre têm poucos dias para atualizar o cadastro no programa Minha Casa, Minha Vida

Até o momento, 16.811 pessoas já revisaram seus dados no cadastro habitacional. Foto: Manu Dias/AGECOM

O prazo de atualização do cadastro no programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida se encerra na próxima terça-feira (15). De acordo com o Departamento Municipal de Habitação (Demhab) de Porto Alegre, a atualização deve ser realizada exclusivamente pelo site do Demhab, em demhab.branet.com.br.

Até o momento, 16.811 pessoas já revisaram seus dados no cadastro habitacional. O último realizado pelo Demhab na capital gaúcha ocorreu em 2023, com um total de 32.156 inscritos, das quais 23.760 novos cadastros e 8.396 atualizações.

Para quem já está cadastrado, a não atualização implicará a validação automática dos dados informados anteriormente. A escolha e seleção das famílias está sendo definida pelas equipes técnicas do Departamento, com base nos critérios definidos pela portaria nº 738/2024, do Ministério das Cidades, que orienta o processo de seleção dos beneficiários.

Para a validação da atualização do cadastro é obrigatório NIS, CPF (titular e cônjuge), estado civil, documento com foto digitalizado, entre outros. Em caso de dúvidas, deve-se entrar em contato pelo e-mail: mcmv@demhab.prefpoa.com.br.

