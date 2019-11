Ao longo dessa quinta-feira, a delegação do Rio Grande do Sul que realiza missão governamental e empresarial de dez dias por três países com perfil voltado para o investimento em inovação e tecnologia participou de uma série de atividades na Suécia (Escandinávia). A viagem, que começou na segunda-feira pela Estônia (Leste Europeu), ainda visitará Israel (Oriente Médio).