Modelo posa com fio dental ousado e imagem viraliza na internet

A modelo dinamarquesa Josephine Skriver ousou em um ensaio fotográfico. Ela apareceu com um fio dental bastante ousado em uma foto postada pelo fotógrafo David Bellemere no Instagram.

Após a publicação da imagem, que viralizou na internet, os internautas foram a loucura. “Preciso comprar um desse para minha esposa”, comentou um. “Uma das mulheres mais deslumbrantes do planeta”, escreveu outro. Josephine chamou a atenção no desfile da Victoria´s Secret ao usar um look coberto de cristais. Ela é uma das Angels da marca Victoria’s Secret. (AD)

Comentários