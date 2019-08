O Hospital Moinhos de Vento promove neste domingo (18) a segunda etapa do Circuito Poa Day Run. Partindo às 9h do Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, as corridas serão divididas em quatro trajetos – em percursos de três, cinco, oito e 16 quilômetros, nas categorias masculina e feminina. O lounge da prova será aberto a partir das 7h45.

