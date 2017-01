Morre a atriz Irene StefÃ¢nia, musa do cinema brasileiro da dÃ©cada de 1960

O colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, confirmou a morte da atriz paulistana Irene Stefânia, 72 anos, na última quinta-feira. A causa do falecimento não foi informada.

Uma das musas do cinema brasileiro da segunda metade da década de 1960, ela atuou em mais de 20 filmes, tais como O Alegre Mundo de Helô (de Carlos Alberto de Souza Barros), Lance Maior (Sylvio Back), Fome de Amor (Nelson Pereira dos Santos), Mãos Vazias (Luiz Carlos Lacerda) e Os Paqueras (Reginaldo Faria).

A carreira, trocada no final dos anos 1970 pela atividade de psicóloga terapeuta, foi retomada em 1987 com Anjos do Arrabalde (Carlos Reichenbach), O Signo da Cidade (Carlos Alberto Riccelli) e montagens do grupo teatral Satyros entre 2003 e 2008. Na TV, a sua trajetória incluiu apenas três novelas: Tempo de viver (1972), Supermanoela (1974) e Música ao longe (1982).

