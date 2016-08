Morre Alcindo Bugre, maior goleador da história do Grêmio

Morreu na noite deste sábado (27), o maior artilheiro da história do Grêmio. Alcindo Bugre, aos 71 anos, faleceu no Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre, em decorrência de complicações da diabetes. Havia quatro meses que o ex-atacante estava internado tratando de sua saúde. Ainda não há informações sobre o velório e enterro do ex-jogador.

Alcindo marcou 264 tentos com a camiseta gremista. Treze gols foram em clássicos Gre-Nais. No total, marcou 636 gols na carreira. Ele disputou com o Brasil a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. Esteve em sete jogos pela Seleção e marcou um gol.

Alcindo Martha de Freitas nasceu no dia 31 de março de 1945, em Sapucaia do Sul. Recebeu o apelido de Bugre e atuou no Tricolor de 1964 a 1971 e em 1977. Ganhou vários Gauchões: 1964/65/66/67/68 e 1977, este último já no final de carreira, sob o comando de Telê Santana. Foi Atleta Laureado em 1985 e recebeu o título de Cidadão de Porto Alegre em 2010.

Também jogou pelo Rio Grande (antes do Grêmio), e na sequência Santos, Jalisco e América (estes do México) e Francana. Na noite desse sábado, o Grêmio lamentou a morte do ex-atacante com uma nota de pesar em seu site.

