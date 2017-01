Morre aos 106 anos Tyrus Wong, artista que criou o personagem da Disney Bambi

O artista chinês Tyrus Wong, que inspirou o filhote de cervo Bambi do filme de animação de Walt Disney, morreu aos 106 anos nos Estados Unidos, informou o The Walt Disney Family Museum. “Estamos profundamente entristecidos pelo falecimento da lenda da Disney, Tyrus Wong. Nossos pensamentos estão com a família Wong”, anunciou pelo Twitter o museu.

Nascido em Cantão (China) em 1910, Wong trabalhou nos estúdios Walt Disney durante apenas três anos, entre 1938 e 1941. Enquanto trabalhava nos estúdios e desenhava vários esboços do rato Mickey Mouse, Wong soube que havia começado a fase de pré-produção do longa-metragem de “Bambi”, no qual é contada a história de um cervo desde o nascimento até a idade adulta. Nesse momento, ele foi para casa e desenhou vários traços de um cervo em uma floresta, as linhas que dariam vida ao famoso personagem. (AG)