Morre autor de ataque a escola nos Estados Unidos

Os dois adolescentes mortos a tiros na quinta-feira (14), na escola de ensino médio Saugus, em Santa Clarita, na Califórnia (EUA), foram identificados como Gracie Anne Muehlberger, de 15 anos, e Dominic Blackwell, de 14 anos. Nathan Berhow, autor dos disparos, morreu na sexta-feira (15) no hospital onde estava internado.

Ele atirou contra a própria cabeça depois de disparar contra cinco alunos da escola. O atirador completou 16 anos no dia do ataque.

Entre os outros três jovens baleados, duas adolescente de 14 e 15 anos estão em condições estáveis, sem correr risco de morte, e um adolescente de 14 anos recebeu alta na noite de quinta-feira.

De acordo com o capitão Kent Wegener, um vídeo mostra que o autor do ataque agiu sozinho. Em entrevista coletiva, Wegener disse que há imagens do assassino retirando uma arma da sua mochila, disparando contra cinco pessoas e depois atirando contra a própria cabeça.