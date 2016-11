Morre no Rio o cantor Roberto Correa, do grupo Golden Boys

O cantor e compositor Roberto Correa, de 76 anos, do grupo Golden Boys, morreu por volta das 18h deste sábado (26) na sua casa no bairro do Méier, no Rio. A notícia da morte foi divulgada no site oficial e na rede social do grupo, mas a causa não foi divulgada.

O filho do cantor, Beto Filho, postou em uma rede social que o pai morreu “de forma branda como um suspiro feito um passarinho, nosso querido foi levando todo amor da família e dos inúmeros amigos que colecionou durante sua vida.” O velório será às 13h30min e o enterro às 15h30min deste domingo (27) no Rio.

O grupo era formado pelos irmãos Roberto, Ronaldo e Renato Correa e pelo amigo de escola Valdir Anunciação, que era chamado de primo.

O quarteto vocal, formado em 1958 e que se inspirava em grupos americanos, fez parte do movimento da Jovem Guarda. Os cantores permaneceram juntos por quase 40 anos até o afastamento e morte de Anunciação, em 2004.

O grupo retornou um tempo depois apenas com os irmãos Correa. Em 2015, eles se apresentaram com os outros quatro irmãos, também cantores, no espetáculo “Goldherança”, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. (Folhapress)

