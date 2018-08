Mostra reúne coleção de máscaras que incluem desde peças ritualísticas africanas a figurinos do teatro Nô japonês

O Santander Cultural inaugura, nesta quarta-feira (15), a exposição ETNOS – faces da diversidade. Com curadoria de Marcello Dantas, a mostra reúne uma coleção de 173 máscaras, que incluem desde peças ritualísticas africanas, figurinos do teatro Nô japonês, máscaras do Carnaval Veneziano e Colombiano, máscaras das culturas coreanas, chinesas e indígenas das Américas, até máscaras do cosplay, do cinema e da cultura pop. O recorte inclui peças originais da artista islandesa Bjork e dupla de música eletrônica Daft Punk.

“O que diferencia uma etnia de outra não são os corpos, não são os anseios de felicidade e nem o instinto de vida e de amor. O que diferencia uma etnia de outra são as visões de mundo, as culturas e, para capturá-las, há um atalho. Em praticamente todos os grupos étnicos, encontramos o uso de artefatos faciais: máscaras, adornos ou pinturas. Elas remetem a poder, transgressão, anonimato, sexualidade, sabedoria, guerra, humor, demônios, morte. A máscara carrega o símbolo de quem somos e do que queremos incorporar ao vesti-la”, esclarece Dantas.

“A ideia de ETNOS é reconhecer, por meio das máscaras, a diversidade cultural em que hoje convivemos no planeta e, ao mesmo tempo, identificar, dentro de tanta diferença, algo em comum em nossa essência humana – um mote tão desafiador quanto sutil”, acrescenta o curador.

MEDUSA RAVANA DO CHHAU DE PURILIA DAFT PUNK MOO GUMS PALHAÇO POETA MASQUE REJETÉ WAGGIS ALTI DANTE V YANGALEYA Boregheh MUNGEMA

Serviço:

ETNOS – faces da diversidade | Curadoria Marcello Dantas

Grande hall Santander Cultural

Abertura para convidados: 14 de agosto, terça-feira, das 19h às 21h

Período: 15 de agosto até 7 de outubro

Santander Cultural (Rua Sete de Setembro, 1028- Centro Histórico- Porto Alegre)

Telefone: 51 3287.5500

scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br

Horário de funcionamento

Terças-feiras a sábado, 10h às 19h | Domingos, 13h às 19h

Bilheteria: terças-feiras a domingo, 14h às 19h

Não abre segundas-feiras e feriados

