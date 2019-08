Mais de dois milhões de muçulmanos começaram a peregrinação anual a Meca, na Arábia Saudita, nesta sexta-feira (9). As autoridades advertem contra qualquer tentativa de politizar o encontro religioso, em meio às tensões no Golfo. A pé ou de ônibus, peregrinos de todo o mundo percorreram nesta sexta os dez quilômetros entre a primeira cidade sagrada do Islã no Oeste do reino saudita.