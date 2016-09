Mulher caminha pela rua com um homem amarrado numa coleira e a cena causa espanto na internet

Fotos chocantes registraram o momento em que uma mulher caminha com um homem amarrado em uma coleira. Nas imagens, que tomaram conta das redes sociais, o homem aparece com as mãos e os joelhos no chão, além de estar sempre de cabeça baixa, enquanto é conduzido como se fosse um cachorro.

Indignação.

Uma testemunha, identificada apenas como Liam, afirmou que o passeio estava atraindo a atenção de pedestres, que começaram a se aproximar para entender o que estava acontecendo. Então, a polícia foi chamada porque os dois estavam atrapalhando o trânsito e causando engarrafamentos. Com a intervenção dos agentes, a mulher acabou libertando o homem da coleira.

Na rede social Weibo, a mais popular da China, internautas mostraram indignação com o caso. “Imagine como os pais deles vão se sentir quando virem isso?”, comentou um usuário. “Onde está a dignidade dos homens?”, questionou outro. Não há informações sobre os motivos que levaram homem e mulher a criar essa situação. A cena foi registrada em Fuzhou, na China.

