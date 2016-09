Mulher conta a experiência de perder a virgindade aos 30 anos e faz sucesso na internet

Atualmente com 37 anos, Lianne Stokes ganhou notoriedade após lançar um livro de memórias em que relata como foi perder a virgindade aos 30 anos. No livro escrito para ajudar outras mulheres, a moradora de Austin (Texas, EUA) conta que seu pai, um veterano de guerra, sempre intimidou qualquer pessoa que tentava se aproximar dela, o que dificultou que conseguisse um namorado na adolescência. Formada na faculdade, Lianne não tinha nem mesmo dado o primeiro beijo. Segundo ela, anos depois, sentia que ainda não era uma mulher. “Eu era como uma menina de 15 anos solta em Manhattan”, explica.

Visão distorcida.

Além da intimidação do pai, que influenciou o modo como as coisas aconteceram, ela conta que sempre teve uma ideia distorcida dos relacionamentos – e que isso era outra parte da equação de sua vida amorosa. “Todas as minhas relações com homens estavam cheias de expectativas irreais”, disse ela ao jornal. “Eu estava completamente presa a um ideal. Sem ser capaz de encontrar algo parecido, continuei adiando”, diz. Prestes a completar 30 anos, Lianne percebeu que o cara ideal jamais seria real. Por isso, uma semana depois, ela decidiu ir para casa com um escocês que conheceu em um restaurante. Naquela mesma noite, ela teve a sua primeira vez.

“Abaixo da Média”.

Apesar de não ter sido nada de mais, ela diz que não se arrepende de ter “tirado o band-aid”. Se não fosse dessa forma, acredita ela, não teria tido condições de entrar em relacionamentos saudáveis no futuro. Ao final, ela acabou aceitando que as coisas aconteceram no próprio tempo e que não poderia ser julgada por isso. “Eu fiz quando estava pronta e levei muito tempo para notar que era parte do meu charme”, conclui.

Com a publicação de “Below Average” (“Abaixo da Média”, na tradução livre), ela espera poder ajudar outras mulheres que estão vivendo o mesmo que ela. “Eu acho que meninas e mulheres devem sentir que são o suficiente para si mesmas”, indica. “Eu quero empoderá-las para serem capazes de rir mais de si mesmas”. Por fim, ela aconselha: “Vai ser difícil passar por isso e encontrar o amor, mas nunca deixe de acreditar”.

