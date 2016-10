Mulher que foi condenada a oito anos de prisão por fingir ser homem enquanto tinha relações com outra mulher vai a julgamento de novo

Gayle Newland, de 25 anos, foi condenada por abuso sexual a oito anos de prisão em novembro por se passar por homem durante relações sexuais que manteve com uma mulher. Agora, quase um ano depois, ela teve sua sentença anulada e terá que passar por um novo julgamento. Em seu apelo, a defesa argumentou que o juiz teria apresentado o caso ao júri de maneira desequilibrada, usando um tom acusatório que prejudicou a acusada. As informações são do site “Daily Mail”.

No primeiro julgamento, Newland teria admitido à polícia que precisou inventar mentiras para acobertar outras de suas invenções, como num círculo vicioso, mas alegou no tribunal que sua parceira sexual sabia que era uma mulher. Os encontros entre Newland e a amiga aconteceram em comum acordo, mas a vítima do abuso sexual estava vendada e, por isso, foi enganada. A acusada teria usado um pênis de plástico.

