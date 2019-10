Mulheres da Brigada Militar participam de palestra sobre prevenção ao câncer de mama

Atenta à saúde do público feminino da corporação, a Brigada Militar realizou a palestra Detecção precoce do câncer de mama na terça-feira (08), no auditório do Comando-Geral da BM, como parte das ações alusivas ao Outubro Rosa. A palestra foi ministrada pelo Imama (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul) e abordou a importância do diagnóstico precoce e os cuidados para prevenir o câncer de mama.

A capitã Cristina Helena Luz Grecco, ginecologista do HBMPA (Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre), ressaltou que a informação sobre a doença leva ao cuidado e à prevenção. “Levando um pouco mais de conhecimento sobre a causa, faremos um bem às mulheres da corporação, da cidade e do Estado”, afirmou a capitã Grecco. A ginecologista também destacou que o HBMPA oferece exames de mamografia e ecografia.

As militares estaduais, funcionárias civis e estagiárias da Brigada Militar receberam informações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e instruídas sobre os procedimentos de autocuidado e prevenção. “A dica do Imama é: vamos cuidar do nosso corpo, pois ele nos avisa quando precisa de atenção”, disse Nancy Kretzer, palestrante e voluntária do instituto.

Na oportunidade, a diretora do Departamento Administrativo, coronel Cristine Rasbold, fez a entrega de mechas de cabelo da campanha Cabelos de Aço ao Imama. As doações de cabelo foram feitas por militares e servidoras civis da Brigada Militar para viabilizar a confecção de perucas para pacientes em tratamento quimioterápico. A campanha conseguiu arrecadar mais de mil mechas.

O Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada anualmente no mês de outubro. O objetivo do movimento é promover a conscientização das mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o segundo tipo de câncer mais frequente. Quando diagnosticada com antecedência, a doença tem 95% de chances de cura. Por isso, o autoexame das mamas e a mamografia são importantes.

