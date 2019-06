Mundo deve ter mais 2 bilhões de pessoas em 30 anos

Um relatório realizado pela Organização das Nações Unida (ONU) afirma que a população mundial deve aumentar em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos. Em 2050, o total de habitantes do planeta deve passar dos atuais 7,7 bilhões para 9,7 bilhões.

A pesquisa, publicada pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (Desa) , afirma que a população mundial pode atingir o seu pico no final do século, chegando a aproximadamente 11 bilhões de pessoas. Segundo o relatório, a população mundial está envelhecendo devido ao aumento da expectativa de vida e à queda dos níveis de fertilidade. Mais países estão tendo reduções de população devido à redução nos nascimentos.

Expectativa de vida

A expectativa de vida global aumentou de 64,2 anos em 1990, para 72,6 anos em 2019. P índice deve aumentar para 77,1 anos em 2050.

Mais idosos

Até 2050, uma em cada seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos, cerca de 16%. Em 2019, esse número é de 9%. Em 2018, pela primeira vez na história, pessoas com 65 anos ou mais superaram em quantidade as crianças menores de cinco anos no mundo.

