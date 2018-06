Um musical inspirado na vida de Michael Jackson vai estrear na Broadway em 2020. O texto será escrito por Lynn Nottage, vencedora de dois prêmios Pulitzer, segundo um comunicado do espólio do intérprete de “Thriller” e da Columbia Live Stage. O “Rei do Pop” morreu em 2009, aos 50 anos de idade, devido a uma overdose do anestésico propofol e de sedativos.