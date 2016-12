Na FranÃ§a, mÃ£e gerou bebÃª com as pernas fora do Ãºtero

Uma mulher, não identificada, gerou um bebê em uma situação rara: as pernas dele estavam fora do útero. A medicina só registra 26 casos do tipo.

Uma imagem do ultrassom, feita por Pierre-Emanuel Bouet, ginecologista do Hospital da Universidade de Angers (França), mostrou a ocorrência inusitada.

A explicação: a gestante de 33 anos apresentou, na 22ª de gravidez, um corte de 2,5 centímetros no útero. Parte do saco amniótico passou pelo rasgo e formou uma “hérnia”, de acordo com o relato do caso feito na revista “The New England Journal of Medicine”.

Na 30º de gestação, por causa do risco para o feto, os médicos decidiram realizar o parto por cesariana. O bebê nasceu saudável e já está com 6 meses.

Depois do parto, o útero da paciente foi suturado.

Comentários