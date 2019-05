Namoro ioiô? Kevinho e Flávia Pavanelli se beijam em público

Por Isadora Aires

No fim da tarde de ontem (21) aconteceu o casamento do influencer Carlinhos Maia com Lucas Magalhães em Alagoas. Em cena, no mínimo, diferente, os ex-namorados Kevinho e Flavia Pavanelli entraram de mãos dadas a caminho do altar para serem padrinhos dos noivos. Mais tarde, já durante a festa, os dois protagonizaram uma cena engraçada. Durante o show de Wesley Safadão e gritos de “beija, beija” dos outros presentes, eles trocaram declarações de amor. “Independente de qualquer coisa, ela sabe que eu amo ela”, afirmou Kevinho. É claro que tudo isso terminou em um beijão!

Vale lembrar que Flavia e Kevinho foram namorados por cerca de um ano e terminaram duas vezes em 2018 – a última, sem volta (pública), aconteceu em novembro. Será que dessa vez #Kefla volta ou foi só um remember? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos!

