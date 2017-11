Nesta quinta-feira (30) acontece o Seminário Técnico de Olivicultura, no auditório da Emater

Planejamento e implantação de olivais, cuidados com pragas e políticas públicas para o setor são alguns dos tópicos a serem abordados durante o Seminário Técnico de Olivicultura, marcado para 30 de novembro, a partir das 8h, no auditório da Emater, em Porto Alegre. O evento é promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Emater, Sebrae, Senar, Farsul e Embrapa, com apoio do Ibraoliva, Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O secretário da agricultura, pecuária e irrigação, Ernani Polo, fará parte da abertura do seminário.

O ciclo de palestras começa com apresentação sobre o planejamento e implantação de um olival, ministrada pelo engenheiro agrônomo e consultor Facundo Herrera. Na sequência, Dori Nava, da Embrapa, falará sobre o controle da lagarta-da-oliveira (Palpita spp). Antônio Conte, da Emater, abordará os cuidados na formação de um olival no Rio Grande do Sul. Marcus Martins, do Ministério da Agricultura, mostrará políticas públicas para a olivicultura. Encerrando o ciclo, a professora Isabel Machado, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), falará sobre os critérios utilizados na avaliação sensorial do azeite.

A participação no evento é gratuita e as inscrições devem ser realizadas pelo e-mail pro-oliva@seapi.rs.gov.br. As vagas são limitadas.

