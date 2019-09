O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi retirado por seus seguranças de um comício na cidade de Ashdod, na noite desta terça (10), depois que soaram no local sirenes de alarme de um possível ataque de foguetes vindos da faixa de Gaza. Um vídeo mostra o premiê descendo tranquilamente do palco e sendo escoltado por sua equipe enquanto deixa o local do comício.