Neymar celebrou a sua volta como titular e disse que o torcedor pode sonhar com o hexa

No último domingo, após amistoso contra a Croácia, Neymar disse que estava com 80% de sua capacidade. Repetiu o mesmo hoje, mas se mostrou aliviado por ter se movimentado sem dores. O atacante chegou a 55 gols com a camisa da Seleção. Pelas suas contas, igualou Romário. A confederação do País, porém, usa como critério gols marcados contra times e combinados, e não apenas contra seleções. Com isso, para a entidade, o Baixinho tem 56.

“ Estou feliz pelo jogo, voltar a me movimentar, me soltar mais. Me sinto cada vez mais preparado para o Mundial.” Alheio a isso, Neymar homenageou Romário em campo, imitando uma comemoração característica do Baixinho, e, após o jogo, em uma rede social.