Neymar deixou o treino da Seleção Brasileira mancando e preocupou a torcida. O atacante ficou três meses afastado dos campos após sofrer uma fratura

Neymar deixou o treino da Seleção Brasileira antes do fim nesta terça-feira (19). Enquanto participava de uma roda de bobinho ao lado de Willian, Coutinho, Thiago Silva, Miranda e Paulinho, o atacante se esticou para alcançar uma bola e reclamou de dores no tornozelo direito. Segundo a assessoria de imprensa da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), já estava previsto que o camisa 10 não participaria de toda a atividade, justamente pelas 10 faltas sofridas na estreia contra a Suíça. Mas o problema abreviou ainda mais a sua presença no campo. De qualquer forma, de acordo com a CBF, está confirmado na atividade desta quarta-feira (20).

Assim que a bola bateu na ponta de seu pé direito, Neymar fez cara de dor. Ele se abaixou, esperou alguns segundos e ainda tentou seguir na brincadeira, mas segundos depois saiu de campo acompanhado pelo fisioterapeuta Bruno Mazziotti.

“Neymar se queixou de dores no tornozelo, em decorrência do número de faltas sofridas contra a Suíça. Como o treino era regenerativo para os titulares, foi encaminhado para a fisioterapia. Fica lá hoje (terça-feira) e amanhã (quarta-feira) de manhã, treinando amanhã (quarta-feira) à tarde”, disse Rodrigo Lasmar, médico da Seleção.

Ainda segundo a Confederação, as dores do camisa 10 da seleção não têm relação com a cirurgia no pé direito, realizada em março. Neymar já tinha mancado em alguns momentos contra a Suíça. Após o jogo, no entanto, o atacante ligou o fato às pancadas que levou no jogo e disse que não era preocupante. Na segunda-feira (18), ele chegou a postar uma foto em sua conta no Instagram fazendo tratamento no mesmo tornozelo.

O Brasil volta a campo nesta sexta-feira (22), contra a Costa Rica, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E.

Cabelo

Pode ser superstição ou apenas coincidência. Mas Neymar decidiu mudar o visual de novo após o empate por 1 a 1 diante da Suíça na estreia do Brasil no Mundial. Na última segunda (18), dia de treino leve no retorno a Sochi e folga para os jogadores em seguida, o camisa 10 tirou o topete loiro e optou por um corte mais curto.

A mudança, confirmada por pessoas próximas ao jogador, pôde ser observada em fotos postadas no Instagram. Depois do treino (Neymar não foi a campo e trabalhou na academia), os convocados foram liberados da concentração por algumas horas. Miranda e Fred, por exemplo, foram vistos em restaurantes da cidade. Já o camisa 10 optou por jantar no hotel com amigos e familiares.

Em uma das fotos postadas, ao lado da mãe Nadine e do amigo Jota Amancio, é possível perceber o novo visual de Neymar. Na estreia contra a Suíça, no único jogo com o topete, o camisa 10 não se destacou. Prendeu demais a bola, foi caçado em campo e finalizou com perigo apenas duas vezes.

