Neymar é apenas o 17º jogador mais valioso do mundo. Veja o ranking

O CIES Football Observatory – especializado em estudos no futebol – informou que o valor de mercado do atacante Neymar despencou nos últimos meses por causa de suas lesões e polêmicas. O portal revelou o ranking dos cem jogadores mais caros do mundo, e o atacante do Paris Saint-Germain aparece longe dos primeiros colocados. Ele também não é o brasileiro mais valioso.

De acordo com o estudo, Neymar está em 17º lugar no ranking, com valor de mercado de 124,7 milhões de euros (R$ 544,5 milhões). Três conterrâneos estão à sua frente: Roberto Firmino, em oitavo (144,2 milhões de euros, ou R$ 629,7 milhões); Gabriel Jesus, em 12º (130,6 milhões de euros, ou R$ 570 milhões); e Philippe Coutinho, em 14º (129,4 milhões de euros, ou R$ 565 milhões).

O líder disparado é Mbappé, companheiro de Neymar no PSG, avaliado em 252 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão). Especulado como possível reforço do Real Madrid, o jovem francês custaria mais do que o astro brasileiro (o time de Paris pagou 222 milhões de euros por ele junto ao Barcelona).

O top três é fechado com Mohamed Salah, do Liverpool (219,6 milhões de euros, ou R$ 959 milhões); e Raheem Sterling, do Manchester City (207,8 milhões de euros, ou R$ 907,4 milhões).

Lionel Messi é o quarto na lista, seguido por Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Sadio Mané (Liverpool) e Harry Kane (Tottenham). As informações são da ESPN.

Salários

O argentino Lionel Messi, de 31 anos, é o atleta mais bem pago do mundo, segundo a revista Forbes. De acordo um ranking da publicação, o atacante do Barcelona ganhou US$ 127 milhões (R$ 488 milhões) nos últimos 12 meses.

​Três dos dez atletas que mais faturaram são jogadores de futebol. O português Cristiano Ronaldo, 34 anos, em segundo, com US$ 109 milhões (R$ 418 milhões) faturados, e o brasileiro Neymar, 27, que embolsou US$ 105 milhões (R$ 403 milhões), são os que seguem atrás de Messi na lista.

O atacante do PSG e da Seleção Brasileira subiu duas posições em relação à sua colocação ao ranking de 2018, quando figurou na quinta posição. Para chegar ao valor total dos ganhos, a Forbes considerou salários e patrocínios arrecadados pelos profissionais. De acordo com a Forbes, o aumento de Neymar está relacionado a contratos de publicidade cada vez maiores.

No entanto, o craque brasileiro teve um abalo na sua imagem após ser acusado de estupro pela modelo Najila Trindade. O caso está sendo investigado.

