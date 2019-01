Neymar, Mbappé e Cavani são responsáveis por 57% dos gols do Paris Saint-Germain

Um dos destaques do fim de semana foi a sonora goleada do PSG (Paris Saint-Germain), por 9 a 0, sobre o Guingamp. O número impressiona, mas é mais uma marca do expressivo trio de ataque composto por Neymar, Cavani e Mbappé. Os jogadores são responsáveis por 57% dos gols do clube parisiense na temporada. O PSG tem o melhor ataque das cinco principais ligas da Europa, com 87 gols.

Mbappé na frente

Do trio de ataque mais potente da Europa, Mbappé é o que tem os melhores números. O francês marcou 18 gols e deu 10 assistências, participando diretamente de 28 gols na temporada, ou seja, 32% dos gols do PSG tiveram influência efetiva do francês. Na sequência, Neymar não fica muito atrás e tem o mesmo número de gols, mas com uma assistência a menos. Cavani completa o trio com 14 gols e 5 assistências.

Neymar, protagonista da Champions

O PSG foi eliminado pelo Guingamp, na Copa da Liga Francesa, nas quartas de final. Essa foi uma das manchas da atual campanha, porém, o grande objetivo é a Liga dos Campeões. Na competição, o clube parisiense se classificou para as oitavas, como líder, em um grupo que ainda tinha Liverpool e Napoli. E adivinhe: teve o melhor ataque da fase de grupos, com 17 gols marcados. Desse montante, Neymar marcou cinco gols e é o artilheiro na competição. Além disso, foram duas assistências, o que rende ao brasileiro participação direta em 41% dos gols.

“Temos que crescer no momento certo e o momento certo é quando a competição (Champions) está chegando ao fim. Nas duas partidas mais importantes da temporada, contra o Liverpool e o Estrela Vermelha, fomos muito bem. Defendemos bem e atacamos. Estamos cada dia melhores”, disse Neymar, neste domingo, ao ‘Canal +’

Cavani “ressurge”

O início de temporada de Cavani não foi dos melhores. A imprensa chegou a ventilar que o uruguaio estaria insatisfeito no clube. E o atacante ainda é muito especulado em outras equipes, principalmente no Atlético de Madrid. Recentemente, Cavani ressaltou, em entrevista, que encontrou “um equilíbrio” com Neymar e Mbappé. O hat-trick contra o Guingamp, além das três assistências, apontam para um futuro melhor.

Saída do PSG e “teatro” no Mundial

Os rumores sobre uma possível saída de Neymar para o Real Madrid, ou até mesmo para voltar ao Barcelona não saem das manchetes dos jornais do mundo inteiro, mas o brasileiro parece acostumado, e garantiu que não há propostas para deixar o Paris Saint-Germain.

“A especulação existe a qualquer momento com o meu nome. Desde que eu me tornei jogador profissional, sempre enfrentei especulações de sair para outros clubes, mas nada concreto. A partir do momento em que tiver algo concreto, podem ficar tranquilo, porque falarei com todos. Sou homem para assumir essas coisas e sou bem claro quanto a isso também”, afirmou Neymar em entrevista ao “Canal Football Club”, programa de TV francês.

Parte importante do projeto de Neymar no PSG é a conquista da Liga dos Campeões, título mais desejado pelo clube e que o atacante já conquistou com o Barça. Experiente, o jogador afirmou que o time está no caminho certo pela taça.

“Tem que crescer no momento certo da competição, e o momento certo é agora, são as fases finais. Tem que estar bem preparado, tem que estar unido, bem fisicamente para não só atacar, como defender também, que é o mais importante. A gente está no caminho certo”, analisou.

O atacante falou também sobre sua polêmica atuação no Mundial realizado na Rússia, onde ficou com a fama de cai-cai, sendo criticado até por Pelé : “Neymar começou a aparecer de outra forma, não marcando gols, mas simulando faltas, complicando a vida dos árbitros”, disse o Rei do futebol.

O jogador do PSG, porém, não concordou e respondeu o ídolo: “Em nenhum momento eu fiz teatro. Quando você não ganha, as críticas chegam. Eu não fiz teatro”, afirmou. “Hoje, as pessoas falam muito sobre isso, qualquer coisa que o Neymar faz fora do futebol. Respeito as críticas de Pelé, mas não concordo”, se defendeu o jogador.

