Neymar oferece 91 milhões de reais para ajudar o Barcelona, mas PSG recusa

Tudo indica que Neymar permanecerá no Paris Saint-Germain nesta temporada. Isso porque o clube francês recusou uma nova investida do Barcelona, que ainda tenta a sua contratação. Mas o que diferencia esta tentativa das outras foi o fato de o camisa 10 ter oferecido dinheiro do próprio bolso para forçar uma saída. De acordo com o jornal catalão “Sport”, Neymar somou 20 milhões de euros (cerca de R$ 91 milhões) à proposta do Barcelona para convencer o Paris Saint-Germain a negociá-lo. No entanto, os franceses novamente recusaram a investida espanhola. As informações são do jornal O Globo.

O Real Madrid e a Juventus também mostraram interesse pelo jogador brasileiro, mas não avançaram nas conversas com o clube francês.

Além do dinheiro de Neymar, o Barcelona ofereceu 140 milhões de euros (aproximadamente R$ 600 milhões) e a ida em definitivo do meia croata Ivan Rakitic e do zagueiro francês Jean-Clair Todibo. O atacante Ousmane Dembelé, que o PSG queria, negou-se a ser envolvido na negociação. O PSG bate o pé e deseja os mesmos 222 milhões de euros (cerca de R$ 812 milhões) investidos na contratação do brasileiro em agosto de 2017.

Não é de hoje que Neymar tenta forçar a sua saída de Paris. Sem clima com os torcedores, que o insultaram na abertura do Campeonato Francês, com o presidente Nasser Al-Khelaïfi, que reclamou dos seus “estrelismos”, e com o elenco, do qual está afastado no vestiário, o camisa 10 vive uma “guerra fria” para definir o seu futuro. A janela de transferência fecha em 2 de setembro.

Atuação em série

O mais próximo que Neymar chegou de voltar à Espanha, por enquanto, foi em sua recente participação na série “A Casa de Papel”.

A Netflix relançou na terça-feira (27) dois episódios da terceira temporada de “La casa de papel” para incluir cenas com uma participação especial de Neymar. A informação foi divulgada por Hugo Gloss, em seu site.

Segundo a reportagem, a decisão de retirar as sequências – gravadas no ano passado na Espanha – ocorreu por conta da acusação de estupro contra o atleta. O caso foi arquivado no início do mês por falta de provas, o que motivou a reinclusão da participação agora.

O jogador interpreta um monge brasileiro e aparece conversando com Berlim (Pedro Alonso) e o Professor (Álvaro Morte) em cenas dos episódios 6 e 8.

A nova temporada foi lançada no dia 19 de julho e assistida por mais de 34 milhões de usuários da plataforma em sua primeira semana de exibição. Segundo informações da “Variety”, esse índice faz da série a produção falada em língua não-inglesa mais vista da Netflix na sua semana de estreia.

Em lugares como Brasil, Espanha, França, Itália, Argentina e Chile, ela se tornou a série original mais assistida da plataforma de todos os tempos, mesmo quando são consideradas as produções faladas em inglês.

Com esse desempenho, “La casa de papel” tornou-se um dos maiores sucesso da Netflix. Mais de 70% – ou cerca de 24 milhões – dos assinantes assistiram a todos os oito episódios da nova temporada em até uma semana. A efeito de comparação, 18.2 milhões de espectadores terminaram a terceira temporada de “Stranger things” no mesmo período. A Netflix já confirmou a quarta temporada da série.