Neymar terá sinal verde para deixar o Paris Saint-Germain se ganhar a Liga dos Campeões

Os rumores sobre uma possível saída de Neymar do Paris Saint-Germain ganham cada vez mais destaque na mídia internacional e o interesse do Real Madrid em contratar o craque brasileiro pode realmente forçar o clube francês a encontrar maneiras de justificar o investimento realizado para tirá-lo do Barcelona.

De acordo com o site Goal.com, a diretoria francesa já considera vender Neymar, que vive rodeado de rumores sobre uma possível insatisfação no novo clube. Porém, uma condição está estabelecida: vencer a Liga dos Campeões, ambição antiga do mandatário do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

A transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain é tratada como um divisor de águas não apenas no mercado financeiro do futebol, mas na história do clube francês, que contratou o brasileiro como a grande estrela de um elenco já qualificado em busca de elevar o patamar e, para isso, a Liga dos Campeões é o ponto de encontro com o sucesso.

A publicação ainda revelou que o próprio Neymar já teria confidenciado a algumas fontes e pessoas próximas a sua insatisfação na França e o desejo de retornar à Espanha, onde atuou por quatro anos e ganhou diversos títulos com a camisa do Barcelona. Uma possível transferência, entretanto, seria para o principal rival do seu ex-clube.

O interesse do Real Madrid em contratar Neymar é capa quase que diária dos principais jornais europeus. Nesta sexta-feira (26), a manchete principal do Marca revelou que os merengues dispõem de 300 milhões de euros (cerca de R$1,1 bilhão) para iniciar uma verdadeira “revolução” no elenco e o camisa 10 da Seleção encabeça a lista de reforços.

Deixe seu comentário: