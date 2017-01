Nina Shinotsuka recebe trofÃ©u Baby Sul e cheque-presente das FarmÃ¡cias Mais EconÃ´mica

O troféu Baby Sul foi entregue em local diferente no último sábado (14). A rede Farmácias Mais Econômica, parceira da iniciativa, fez da sua loja na avenida Paraguassú, número 2043, sede para a premiação. Nina Shinotsuka, a campeã da vez, recebeu o troféu e um cheque-presente no valor de 100 reais em produtos, oferecido pela Farmácias Mais Econômica, além de ingressos para o Àcqua Lokos.

A sub-gerente da loja, Talita dos Santos explica que toda a linha infantil está disponível para a troca, “e pode ser feita em qualquer uma das lojas da rede”, afirma. “O valor presenteado deve ser utilizado inteiramente na escolha dos produtos”, acrescenta.

Eiji Shinotsuka conta que a rotina das filhas gêmeas, Nina e Maia é planejada. “As duas são bem tranquilas, mas mesmo sendo gêmeas, cada uma tem sua personalidade. E, com certeza, a Nina é a mais arteira. A Maia já é mais quietinha e apegada à mãe”, destaca. Apoia o espaço do Sesc em Atlântida, local em que as meninas foram fotografadas no dia 29 de dezembro de 2016.

