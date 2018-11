No Rio, o Inter e Botafogo se encaram no Campeonato Brasileiro

O Inter tem pela frente mais um desafio importante no Campeonato Brasileiro. Sem muito tempo para descanso, o time comandado por Odair Hellmann já está pronto para enfrentar o Botafogo, neste domingo (18), às 17h, no Engenhão, pela 35ª rodada. O Colorado busca uma vitória no Rio de Janeiro para seguir lutando pela parte de cima da tabela.

A preparação para o confronto diante do time carioca durou apenas dois dias, já que a equipe enfrentou o América-MG, na última quinta-feira (15) no Beira-Rio. O treinador colorado comandou na manhã deste sábado (17), uma atividade com portões fechados em Porto Alegre. Sem dar indícios dos 11 jogadores que iniciarão o jogo, o técnico aproveitou para ajustar detalhes. O camisa 10 D’Alessandro fica à disposição da comissão técnica após cumprir suspensão, já o lateral-direito Fabiano desfalcará a delegação devido ao terceiro cartão amarelo.

Com 65 pontos, o Inter ocupa a vice-liderança, cinco pontos a menos que o Palmeiras. A equipe vem de seis jogos sem derrotas.

