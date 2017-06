Noivos são assaltados na saída da festa de casamento em Fortaleza

Um casal teve o carro e os presentes levados em um assalto na saída da própria festa de casamento em frente ao buffet onde realizaram o evento, no Bairro Maraponga, em Fortaleza. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (18), por volta de 1h da manhã e foi registrado no 30º Distrito Policial, no Bairro São Cristóvão.

De acordo com Igor do Nascimento, 21 anos, ele e a mulher, Jéssica Melo, 24, tinham acabado de se casar e se preparavam para deixar o local, quando foram abordados por dois homens que estavam a pé. “Eu tinha estacionado o carro em frente ao buffet e quando a Jéssica estava entrando no veículo, um deles me puxou pelo terno e anunciou o assalto. Só deu tempo de a gente sair de dentro”, afirma.

O carro levado pelos suspeitos é um veículo do modelo Palio, cor prata, pertencente ao pai de Igor. Segundo o rapaz, junto com o veículo foram levados também objetos do casal. “Todos os presentes que ganhamos estavam dentro, além de parte do dinheiro da nossa lua de mel, roupas, óculos de grau, carteira e celular”, disse.

Após o assalto, o casal registrou um boletim de ocorrência na delegacia plantonista, mas o carro ainda não foi encontrado. Igor e Jéssica namoraram por cinco anos e há um ano planejavam o casamento. “A gente pensou em cada detalhe para que tudo saísse perfeito e no dia acontece isso. É muito triste!”, lamenta Igor.

Conforme a SSPDS (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social), um inquérito foi instaurado e as investigações estão em andamento para esclarecer o crime e prender os assaltantes. O caso foi transferido para o 8° Distrito Policial, unidade responsável pela área onde ocorreu o fato.

Mesmo com o assalto, o casal decidiu não adiar a lua de mel a pedido dos familiares. “Estou muito triste, pois meu pai ainda está pagando esse carro. Só viemos porque nossa família pediu”, disse Igor. Fortaleza tem média de 24 carros roubados por dia Uma média de 24 carros roubados ou furtados por dia. Esse é o cenário em Fortaleza. Entre janeiro e maio de 2017, 3.645 veículos foram tomados de assalto ou furtados. A informação é da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Além da insegurança, a outra reclamação das pessoas que tiveram o carro tomado de assalto é que os suspeitos ficam impunes e os boletins de ocorrências servem apenas para estatísticas. Um morador do Bairro Antônio Bezerra que teve o veículo levado por assaltantes relata que fez três boletins de ocorrências e que a insegurança e o medo permanecem na localidade. “Só servem para efeito de estatística. Não vejo ninguém tomar medidas sérias com relação à falta de segurança no nosso estado”, desabafa. Segundo a polícia, os boletins de ocorrência devem ser feitos nas delegacias responsáveis pelo bairro onde a ação aconteceu. Mas a investigação de quadrilhas especializadas nesse tipo de crime é feita na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, no Bairro Maraponga. De acordo com o delegado Fernando Cavalcante, só esse ano mais de 90 suspeitos foram presos e cerca de 200 indiciados por roubo ou furto de veículos. Entre os indiciados homens que já estão presos e comandam o crime de dentro dos presídios. “Eles furtam os carros mais antigos e levam para o interior do estado. e aí eles entregam nas mãos de receptadores. Então eles usam para desmanche. Já os carros mais novos são usados para assaltos para tráfico de drogas”, explicou. Para ajudar no combate a esse tipo de crime, segundo Fernando, dois policiais de cada delegacia estão sendo treinados para identificar facilmente os veículos adulterados que circulam pela cidade. “Todas as 35 delegacias distritais e metropolitanas estamos fazendo um treinamento de identificação veicular para combatermos esse tipo de crime”, disse. (AG)

